Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kalmıştı. Bu karşılaşmada penaltıdan takımının 3. golünü atan Ghezzal, sakatlığı sebebiyle ikinci yarıya çıkamamıştı.
Kulüpten Ghezzal'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" denildi. Cezayirli yıldızın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Rachid Ghezzal 3 hafta sahaya çıkamayacak - Son Dakika