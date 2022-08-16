Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Rachid Ghezzal 3 hafta sahaya çıkamayacak

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Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kalmıştı. Bu karşılaşmada penaltıdan takımının 3. golünü atan Ghezzal, sakatlığı sebebiyle ikinci yarıya çıkamamıştı.

3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kulüpten Ghezzal'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, "Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" denildi. Cezayirli yıldızın 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.