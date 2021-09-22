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Beşiktaş'ın 90+7'de kalesinde gördüğü golü değerlendiren Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban: Net faul var - Son Dakika

Beşiktaş'ın 90+7'de kalesinde gördüğü golü değerlendiren Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban: Net faul var

22.09.2021 10:03
Beşiktaş'ın 90+7'de kalesinde gördüğü golü değerlendiren Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban: Net faul var, System.String[]

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan eski hakem Deniz Çoban, Beşiktaş'ın 90+7'de yediği golde Balotelli'nin net faulü olduğunu dile getirdi. TRT yorumcusu Rıdvan Dilmen de aynı şekilde görüş bildirdi. Dilmen, "Ben kesinlikle faul olduğunu düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Futbolseverlerin en çok takip ettiği yorumculardan Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban, Adana Demir'in attığı son saniye golünde net faulün olduğunu ifade etti.

"KÖREBE OYNAR GİBİ YÜZÜNÜ KAPATAMAZ"

Deniz Çoban pozisyon hakkında, "105 saniye uzatmalarda oyun durdu. Gol de 96.04'te oluyor. Duraklamalara göre maçın bitmesine henüz 40 saniye var. Bir oyuncu kafaya yükselirken rakip oyuncunun yüzünü iki elini alıp körebe oynar gibi kapatamaz, bu görüntüyü veremez. Bence bu görüntü, pozisyonun faul olduğunu göstermek için yeterli" yorumunu yaptı.

Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban'a göre Adana Demir'in son saniye golünde net faul var

"KESİNLİKLE FAUL"

Rıdvan Dilmen ise şu yorumda bulundu: "Balotelli Adana Demir'de 15-20 şut attı böyle ve çok Adana Demir taraftarını kahretti bu. Sonunda attı bir tanesini. Ben Rosier'e kesinlikle faul olduğunu düşünüyorum. Golden sonra Beşiktaşlı oyuncular şaşırıyor, kimisi 'El var' diyor. Anlamadı oyuncular. Başka bir açıdan eli gelmiyorsa yorum yapmayayım. VAR'da belki başka açıklar vardır, orada da sağ eli gelmiyordur, eyvallah."

Beşiktaş'ın 90+7'de kalesinde gördüğü golü değerlendiren Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban: Net faul var

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın 90+7'de kalesinde gördüğü golü değerlendiren Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban: Net faul var - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın 90+7'de kalesinde gördüğü golü değerlendiren Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban: Net faul var - Son Dakika
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