Futbolseverlerin en çok takip ettiği yorumculardan Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban, Adana Demir'in attığı son saniye golünde net faulün olduğunu ifade etti.

"KÖREBE OYNAR GİBİ YÜZÜNÜ KAPATAMAZ"

Deniz Çoban pozisyon hakkında, "105 saniye uzatmalarda oyun durdu. Gol de 96.04'te oluyor. Duraklamalara göre maçın bitmesine henüz 40 saniye var. Bir oyuncu kafaya yükselirken rakip oyuncunun yüzünü iki elini alıp körebe oynar gibi kapatamaz, bu görüntüyü veremez. Bence bu görüntü, pozisyonun faul olduğunu göstermek için yeterli" yorumunu yaptı.

"KESİNLİKLE FAUL"

Rıdvan Dilmen ise şu yorumda bulundu: "Balotelli Adana Demir'de 15-20 şut attı böyle ve çok Adana Demir taraftarını kahretti bu. Sonunda attı bir tanesini. Ben Rosier'e kesinlikle faul olduğunu düşünüyorum. Golden sonra Beşiktaşlı oyuncular şaşırıyor, kimisi 'El var' diyor. Anlamadı oyuncular. Başka bir açıdan eli gelmiyorsa yorum yapmayayım. VAR'da belki başka açıklar vardır, orada da sağ eli gelmiyordur, eyvallah."