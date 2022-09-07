Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'na inecek. - Son Dakika
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Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'na inecek.

07.09.2022 09:33
Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'na inecek.

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'na inecek.

Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'na inecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Atatürk Havalimanı, Nathan Redmond, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'na inecek. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'na inecek. - Son Dakika
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