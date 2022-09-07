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Atatürk Havalimanı, Nathan Redmond, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı İngiliz futbolcu Nathan Redmond saat 15.30'da Atatürk Havalimanı'na inecek. - Son Dakika

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