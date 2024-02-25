Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, İstanbulspor maçında ilk golünü attı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, İstanbulspor maçında ilk golünü attı

Beşiktaş\'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, İstanbulspor maçında ilk golünü attı

Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, İstanbulspor maçında siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı. Beşiktaş, İstanbulspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta Muçi, Gedson Fernandes'in pasında attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, müsabakanın tamamında sahada kaldı.

25.02.2024 21:03
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Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, İstanbulspor maçında siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı Ernest Muçi, İstanbulspor karşısında ilk gol sevincini yaşadı. Müsabakanın 54. dakikasında Gedson Fernandes'in pasında topu ağlara gönderen Muçi, takımını 2-0 öne geçirdi.

Müsabakaya 11'de başlayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Ernest Muçi, İstanbulspor maçında ilk golünü attı - Son Dakika
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