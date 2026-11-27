Beşiktaş'ın Batum dönüşü Sabiha Gökçen'de DHA Feed 2'den canlı aktarılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş'ın Batum dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntülerin DHA Feed 2'den canlı aktarılması planlanıyor. Canlı yayınla takımın havalimanındaki anları izleyicilere ulaştırılacak.
Beşiktaş'ın Batum dönüşünde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntülerini DHA Feed 2'den CANLI yayınlamayı planlamaktayız
Kaynak: DHA
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