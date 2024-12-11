Beşiktaş'ın Bodo/Glimt Maç Kadrosu Açıklandı

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Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Paulista, Uduokhai ve Immobile ile sarı kartı cezalısı olan Masuaku'nun yanı sıra ailevi sebeplerden dolayı özel izin alan Rashica, kadroda yer almadı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında yarın TSİ 23.00Te deplasmanda Norveç ekibi Bodo/Glimt ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılarda bu müsabakanın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Ciro Immobile ile sarı kartı cezalısı olan Masuaku'nun yanı sıra ailevi sebeplerden dolayı özel izin alan Rashica kadroda yer almıyor.

Beşiktaş'ın, Bodo/Glimt maçı kamp kadrosu şöyle:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap." - İSTANBUL