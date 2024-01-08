 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Necip Uysal, kafa travması nedeniyle kadroya alınmadı. Beşiktaş'ın Rizespor maçı kamp kadrosunda 22 oyuncu yer alıyor.

Beşiktaş\'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu
08.01.2024 - 14:13,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta, müsabakanın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında yarın Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılarda kamp kadrosu belli oldu. Kasımpaşa ile oynanan mücadelede geçirdiği kafa travması nedeniyle takip ve sahaya dönüş süreci devam eden Necip Uysal, kadroya alınmadı.

Beşiktaş'ın, 22 kişilik Rizespor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jaackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy." - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Beşiktaş, Rizespor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika


14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57
Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32
AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:48:15. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement