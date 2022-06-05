Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı

05.06.2022 16:39

2019 yılında büyük umutlarla Beşiktaş'a gelen Douglas, siyah-beyazlı kulüp için büyük bir fiyasko oldu. Sadece 454 dakika forma giyen futbolcu toplamda 3.9 milyon euro kazandı. Sezon sonu itibarıyla Beşiktaş ile yolları ayıran futbolcunun ülkesi Brezilya'ya dönerek inşaat sektörüne gireceği ve müteahhitlik yapacağı açıklandı.

Barcelona'dan Sivasspor'a kiralık giden ve o dönem oynadığı futbolla beğeni kazanan Douglas, 2019 yılında Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu. Brezilyalı futbolcuya 1.5 milyon euro imza parası ve her sezon için de 800 bin euro ücret ödenirken, Douglas Beşiktaş formasını sadece 454 dakika terletti. Toplamda 3.9 milyon euroyu cebine koyan futbolcunun futbolu bırakarak yeni bir sektöre yöneleceği öğrenildi.

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Douglas

"ÇİMENTO OLACAK DİYE BEKLEDİĞİMİZ ADAM MÜTEAHHİT OLDU"

Gazeteci Serdar Sarıdağ'ın haberine göre Douglas, ülkesi Brezilya'ya dönerek inşaat sektörüne girecek. Sarıdağ konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Douglas Beşiktaş'tan ayrılıyor. Futbolu bırakıp Brezilya'da inşaat işine girecekmiş diye duydum. Beşiktaş savunmasının çimentosu olacak diye beklediğimiz adam müteahhit oldu." ifadelerini kullandı.

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Sivasspor, Brezilya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı - Son Dakika
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