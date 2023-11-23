Beşiktaş\'ın eski futbolcusu Aras Özbiliz, yeşil sahalara veda etti

2016 yılında Beşiktaş'ta forma giyen ve son olarak Urartu takımında oynayan Aras Özbiliz, 33 yaşında futbolu bıraktı.

"SENİ ÖZLEYECEĞİM"

Yaptığı paylaşımla futbola veda ettiğini duyuran Aras Özbiliz, "15'i profesyonel olmak üzere 29 yıl futbol oynadıktan sonra artık veda etme zamanı geldi. Beni çok eğlendiren, farklı dilleri öğreten, beni kültürlerle, insanlarla tanıştıran futbol. Seni özleyeceğim! Sana sonsuza kadar minnettarım. Yıllar boyunca verdikleri destek için kulüplerime, takım arkadaşlarıma, arkadaşlarıma ve aileme ve tabii ki siz hayranlarıma teşekkür etmek istiyorum!" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Aras Özbiliz, 2015-2016 sezonunun ara transfer döneminde imza attığı Beşiktaş'ta 5 maça çıktı. Özbiliz bu karşılaşmalarda 1 gol atma başarısı gösterdi.