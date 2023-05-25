Eski Beşiktaşlı Douglas tutuklandı

Süper Lig'de Beşiktaş ve Sivasspor formaları giyen Douglas'ın ülkesi Brezilya'da tutuklandığı öğrenildi.

POLİSE ATEŞ ETTİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Gece yarısı bir yat limanında yürüyüş yapan Douglas'ın ateş ettiği, polislerin gelmesinin ardından silahı ormanlık alana sakladığı öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncunun daha sonra polise kendisinin ateş ettiğini söylediği açıklandı.

7 MAÇTA OYNADI

Brezilyalı sağ bek 2018 yılında Sivasspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'e transfer oldu. Kırmızı-beyazlıların formasını 32 maçta giyen Douglas, üç kez gol atmayı başarırken yedi kez de asist yaptı. Gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin radarına girmeyi başardı. Temmuz 2019'da bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu. Siyah - beyazlı formayla yedi maçta görev yapan Douglas, beklenen performansı gösteremeyince kulüpten gönderildi.