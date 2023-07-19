Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss Al-Sadd'a transfer oluyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss Al-Sadd'a transfer oluyor

19.07.2023 20:28

Beşiktaş'ın yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları devam ederken, Romain Saiss takımdan ayrılıyor. Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd, Beşiktaş ile 2.5 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaşma sağladı. Saiss, Al-Sadd ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Saiss, 1 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta takıma veda eden oyuncuların sayısı artmaya başladı. Siyah-beyazlıların Faslı stoperi Romain Saiss de takımdan ayrılıyor.

AL-SADD'A TRANSFER OLUYOR

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre, Katar Ligi ekiplerinden Al-Sadd, Romain Saiss transferi için Beşiktaş ile 2.5 milyon euro artı bonus maddeler karşılığında anlaşma sağladı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Haberde, Katar ekibinin Saiss ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

33 yaşındaki Faslı stoper, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 mücadelede forma giydi. Saiss, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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Romain Saiss, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss Al-Sadd'a transfer oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss Al-Sadd'a transfer oluyor - Son Dakika
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