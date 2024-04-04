Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Başakşehir maçının 54. dakikasında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda RAMS Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda bu zorlu müsabakada Mert Günok şoku yaşandı. Tecrübeli eldiven, ikili mücadele sonrası göğsünden darbe aldı. Bir süre karşılaşmaya devam etmeye çalışan Mert, daha sonra yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.
Mert Günok'un yerine 54. dakikada Ersin Destanoğlu oyuna dahil oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok sakatlandı, yerine Ersin Destanoğlu girdi - Son Dakika
Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Samsunspor maçının ardından Süper Lig'de kalmak ve herkesin alkışladığı bir takım olmak istediklerini söyledi. Maç sonunda yapılan basın toplantısında konuşan Üzülmez, galip gelememelerine rağmen mücadele gücü yüksek bir maç oynadıklarını ve 1 puanın da iyi olduğunu belirtti. Ayrıca, takımın son 3 maçta iyi performans sergilediğini ve ligde kalmak için mücadeleye devam etmek istediklerini vurguladı.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanan Erzurumspor FK-Bitexen Giresunspor maçında Erzurumspor FK, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Eyüpspor liderliğini sürdürürken, Altay'ın Süper Lig'e yükselmesi için hafta sonunda galibiyet alması gerekiyor.
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 34. haftasında sahasında konuk edeceği 1461 Trabzon FK maçı için antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, dayanıklılık koşuları ve dar alan çalışmaları yaptı. Yenileme çalışmaları da gerçekleştirilen antrenmanın ardından Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, RAMS Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, maçı bitirecek pozisyonları yakaladıklarını ancak gol atamadıklarını belirterek, önemli bir galibiyet kaçırdıklarını söyledi. Ayrıca, planlarını uygulayamadıklarını ve daha aktif olmaları gerektiğini ifade etti.
Türkiye Özel Sporcular Eğitim Yardım ve Spor Vakfı (TÖSEV) tarafından düzenlenen iftar programında, özel sporcuların katkılarıyla bir araya gelindi. Ankara Tacettin Dergahı'nda bulunan iftar çadırında yaklaşık 700 kişi bir araya geldi. İftarın sponsorluğunu TÖSEV üstlendi ve yemek servisleri down sendromlu özel sporcular tarafından yapıldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Atan, beraberliğe sevinmediğini belirterek, "Maçı kaybetsek, çok üzülürdüm. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım kazanmak için ellerinden geleni yaptı" dedi.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu üçüncü maçında Kuzey Kore'ye 7-1 mağlup oldu. İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen maçta Kuzey Kore, ilk devreyi 4-1 önde tamamladı ve ikinci devrede skoru 7-1 yaparak galip geldi. Türkiye'nin gruptaki dördüncü maçı ise yarın Yeni Zelanda ile oynanacak.
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre müsabakanın oynanacağı Letzigrund Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirildi. Milliler, dinamik ısınmanın ardından duran top, hücum ve savunma ağırlıklı taktik idman yaptı. İsviçre-Türkiye mücadelesi, yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Milliler, maçtan sonra 6 Nisan Cumartesi günü Türkiye'ye dönecek. 7 Nisan'da saat 17.00'de Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 8 Nisan'da saat 19.00'da Pendik Stadı'nda hazırlıklarına devam edecek milliler, gruptaki ikinci maçında 9 Nisan Salı günü saat 20.00'de Pendik Stadı'nda Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Macaristan mücadelesini ücretsiz olarak izleyebilecek. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Fatma Şahin (Beylerbeyi), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi) Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment), Gülbin Hız, Yaşam Göksu, İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Büşra Kuru (Sand 1946), Dilara Deli (Charleroi), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük) Orta saha: Ebru Topçu, Eda Karataş, Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi), Derya Arhan (Beylerbeyi), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Birgül Sadıkoğlu (Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment) Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray Petrol Ofisi), Miray Cin (Duisburg), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)
Başakşehir forması giyen Emirhan İlkhan, Beşiktaş mücadelesinin son dakikalarında attığı golle Süper Lig'de 2. golünü kaydetti. İlkhan, attığı bu golle Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.
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