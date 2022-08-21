N'Koudou seriye bağladı - Son Dakika
Üye Girişi

N'Koudou seriye bağladı

21.08.2022 23:48
N'Koudou seriye bağladı

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou, Alanyaspor maçının ardından Fatih Karagümrük mücadelesini de boş geçmedi ve 3. maçında 2. golünü kaydetti.

Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Kevin N'Koudou, Alanyaspor maçının ardından Fatih Karagümrük mücadelesini de boş geçmedi ve 3. maçında 2. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Karagümrük'ü konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Fransız futbolcusu Kevin N'Koudou, Alanyaspor karşılaşmasının ardından Fatih Karagümrük ağlarını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 34. dakikasında Salih Uçan'ın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden başarılı futbolcu, yerden yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçiren isim oldu. Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor karşısında oyuna sonradan giren N'Koudou, ilk 11'de başladığı Alanyaspor maçının ardından Karagümrük karşısında da ağları havalandırarak üst üste ikinci maçında gol sevinci yaşadı. Fransız futbolcu, takımının aldığı 4-1'lik galibiyette büyük rol oynadı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1 Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1 Fatih Karagümrük'te 2 değişiklik Fatih Karagümrük'te 2 değişiklik
Kaynak: İHA

Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor N'Koudou seriye bağladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:42 Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 4 golle geçti: 4-1
23:24 Futbola geri dönen Yattara, Muğla'da davul zurnayla karşılandı
22:56 Dünyaca ünlü Fransız gazetesinden Türkiye değerlendirmesi! "Çok kutupluluk virtüözü"
22:30 Kylian Mbappe'den 8. saniyede gelen rekor! 2007'den bu yana ligde en erken atılan gole imza attı
22:03 Başakşehir doludizgin! Kayserispor'u rahat bir oyunla 2-0 mağlup ettiler
22:00 Star Wars'ın başrolü Mark Hamill'den Mansur Yavaş'a destek! "Mansur Yavaş kazansın"
21:48 Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 34 yaş küçük eşiyle Nişantaşı'nda görüntülendi
21:03 Koronavirüs ve maymun çiçeği derken şimdi de domates gribi çıktı! İşte hastalığın ilk belirtileri...
20:51 Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçının ilk 11'leri belli oldu! Valerien Ismael'den sürpriz tercih...
20:44 Bayern Münih, Bochum deplasmanında gol oldu yağdı: 7-0
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 23:48:33. #1.12#
SON DAKİKA: N'Koudou seriye bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement