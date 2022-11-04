Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi öncesi sürpriz hamle - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi öncesi sürpriz hamle

04.11.2022 20:13

Beşiktaş'ın yarın Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı derbi öncesi kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda kolunun üzerine düşen ve ağrı hisseden Weghorst kadroya alınırken Atiba Hutchinson bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların zorlu mücadele öncesi maç kadrosu belli oldu.

WEGORST'TA BİR SORUNA RASTLANMADI

Antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst, dirseğine aldığı darbe sonucu ağrı hissediyordu. Yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmayan Hollandalı golcü, derbi kadrosuna alındı.

ATIBA İLK KEZ MAÇ KADROSUNDA

Beşiktaş'ta bu sezon bir ilk yaşandı. Siyah-beyazlıların deneyimli orta sahası Atiba Hutchinson bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı.

Şenol Güneş'ten büyük sürpriz! Beşiktaş'ın derbi kadrosuna bir ilk yaşandı
YORUMLAR
500
Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır

Atiba Hutchinson, Wout Weghorst, Galatasaray, Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi öncesi sürpriz hamle - Son Dakika


Son Dakika
20:03 Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi öncesi sürpriz hamle
19:33 Yusuf Şimşek'in yeni çalıştıracağı takım büyük şaşkınlık yarattı
19:24 Meksika'da bindiği takside kaçırıldığını fark eden kadın aracın camından atlayarak olay yerinde yaşamını kaybetti
18:56 Kılıçdaroğlu, Londra'dan seslendi: Görüştüklerim arasında tefeci yok, hele hele uyuşturucu baronları hiç yok, hepsi yatırımcı
18:31 Beşiktaş'ın kasası dolacak! Stadyum isim sponsorluğu için 250 milyon dolar kazanacaklar
18:29 Samsung, Apple'ın bir sonraki hamlesini duyurdu! Katlanabilir ekrana sahip iPad'ler geliyor
18:25 Bakan Kirişçi, çiftçinin dört gözle beklediği tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara yatmaya başladığını duyurdu
18:07 Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, geçirdiği kalp krizi sonucu 59 yaşında yaşamını yitirdi
17:52 3000 yılında insanların görünümü nasıl olacak? ABD'li teknoloji topluluğu paylaştı
17:48 Avrupa'da rekor gelir! Türk takımlarının kasası dolup taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 20:21:32. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi öncesi sürpriz hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement