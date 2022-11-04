Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi öncesi sürpriz hamle

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların zorlu mücadele öncesi maç kadrosu belli oldu.
Antrenmanda kolunun üzerine düşen Wout Weghorst, dirseğine aldığı darbe sonucu ağrı hissediyordu. Yapılan kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmayan Hollandalı golcü, derbi kadrosuna alındı.
Beşiktaş'ta bu sezon bir ilk yaşandı. Siyah-beyazlıların deneyimli orta sahası Atiba Hutchinson bu sezon ilk kez maç kadrosuna alındı.
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