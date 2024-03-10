Beşiktaş'ın Gaziantep maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın Gaziantep maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş\'ın Gaziantep maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep ile deplasmanda oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Omar Colley'in cezalı olması ve Umut Meraş, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Ante Rebic'in yer almaması dikkat çekti.

10.03.2024 14:13  Güncelleme: 14:14
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Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda yarın saat 20.30'da Gaziantep ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekibin kamp kadrosu da belli oldu. Kart cezalısı olan Omar Colley'in yanı sıra Umut Meraş, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Ante Rebic kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın 22 kişilik kamp kadrosu şöyle:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al Musrati, Jackson Muleka, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy" - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Tayfur Bingöl, Omar Colley, Salih Uçan, Umut Meraş, Ante Rebic, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Gaziantep maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Gaziantep maçı kamp kadrosu belli oldu - Son Dakika
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