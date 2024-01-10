Beşiktaş\'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy son üç maçta 4 gol, 1 asistle parladı

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmada 2 gol atan genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, süre aldığı son üç müsabakada 4 gol, 1 asistlik katkı verdi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 4-0 galip ayrılırken, genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un performansı yüzleri güldürdü. Siyah-beyazlıların 2 golünü kaydeden 2005 doğumlu oyuncusu Semih Kılıçsoy, çıktığı son üç mücadelede 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı. Kılıçsoy, söz konusu maçlarda 247 dakika sahada kaldı. Semih, Hatayspor ve Kasımpaşa müsabakalarında da 1'er kaydetmişti.

Serdar Topraktepe ile forma şansı buldu

Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ve elemelerinde toplam 14 karşılaşmada süre aldı. 18 yaşındaki oyuncu, söz konusu müsabakalarda 5 kez gol sevinci yaşadı ve toplam 490 dakika sahada kaldı. Genç oyuncuya en çok süreyi ise son üç maçta takımın başında sahaya çıkan U19 Teknik Direktörü Serdar Topraktepe verdi. Topraktepe, Semih Kılıçsoy'un altyapılarda da uzun süre teknik direktörlüğünü yaptı.

U19 Milli Takımı ile de 5 müsabakaya çıkan Kılıçsoy, ay-yıldızlı forma ile de 4 gol attı.

Genç oyuncuyla sözleşme yenilendi

Seçim sürecinden itibaren altyapı oyuncularıyla ilgili projelerinin olduğunu dile getiren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Semih Kılıçsoy ile de masaya oturdu. Kulüp, 2005 doğumlu oyuncunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını duyurmuştu. - İSTANBUL