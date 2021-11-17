Beşiktaş'ın golcüsü Larin'den milli takımda 2 gol

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri final turunda 4 maç oynandı.

Kanada'nın Meksika'yı 2-1 yendiği maçta Kanada'nın golleri Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin'den geldi. Larin, 45 ve 52. dakikalarda Meksika filelerini havalandırdı.

Kanada Milli Takımı'nda forma giyen bir diğer Beşiktaşlı futbolcu Atiba Hutchinson da ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

ABD'nin deplasmanda Jamaika ile 1-1 berabere kaldığı maçta ise Galatasaraylı futbolcu DeAndre Yedlin, 90 dakika forma giydi.

Sonuçlar:

Kanada-Meksika: 2-1

Jamaika-ABD: 1-1

Panama- El Salvador: 2-1

Kosta Rika- Honduras: 2-1