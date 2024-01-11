 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Aboubakar'ın Corinthians'a önerildiği bildirildi. Brezilya ekibinin henüz oyuncu için kararını vermediği ve kısa süre içinde dönüş yapacağı belirtildi.

11.01.2024 - 21:17,  Güncelleme: 21:36
Abone Ol

Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Aboubakar hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan habere göre Kamerunlu golcü Corinthians'a önerildi.

KISA SÜREDE DÖNÜŞ YAPILACAK

Haberde Brezilya ekibinin henüz oyuncu için kararını vermediği ve kısa süre içinde dönüş yapacağı ifade edildi. Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'nun da daha önce Kamerunlu yıldız ile ilgilendiği belirtiliyordu. 31 yaşındaki Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ta yeni yönetimin gelmesiyle birlikte kadro dışı kalmıştı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcü, siyah beyazlı takımla 105 maça çıktı ve 58 gol, 16 asist yaptı.

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar Brezilya yolcusu
Beşiktaş\'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
YORUMLAR (1)
  • huseyin ergun: Bir sene sonra hasretimize dayanamaz, geri döner. Yanıtla 0 0

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu - Son Dakika


22:00
Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04
İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu

Son Dakika
22:00 Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 22:27:20. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement