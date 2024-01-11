Beşiktaş\'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu

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Süper Lig devi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Aboubakar hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Brezilya basınında yer alan habere göre Kamerunlu golcü Corinthians'a önerildi.

KISA SÜREDE DÖNÜŞ YAPILACAK

Haberde Brezilya ekibinin henüz oyuncu için kararını vermediği ve kısa süre içinde dönüş yapacağı ifade edildi. Brezilya Serie A ekiplerinden Gremio'nun da daha önce Kamerunlu yıldız ile ilgilendiği belirtiliyordu. 31 yaşındaki Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ta yeni yönetimin gelmesiyle birlikte kadro dışı kalmıştı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli golcü, siyah beyazlı takımla 105 maça çıktı ve 58 gol, 16 asist yaptı.