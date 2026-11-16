Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva biletleri yarın satışa çıkıyor, kişi başı 5 bilet - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva biletleri yarın satışa çıkıyor, kişi başı 5 bilet

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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 5. haftasında Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da oynayacağı maçın biletleri yarın TSİ 12.00'de satışa çıkıyor. 26 Kasım'da Batumi Dinamo Stadı'ndaki mücadele için kişi başı en fazla 5 bilet alınabilecek, biletler tkt.ge ve Tüpraş Stadı gişelerinde satılacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edeceği mücadelenin biletleri yarın satışa çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 26 Kasım Perşembe günü TSİ 20.45'te Batumi Dinamo Stadı'nda oynanacak müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlardan 1 kişi, en fazla 5 bilet satın alabilecek. Bilet alımlarında ABD Doları ya da Gürcistan Larisi geçerli olacak.

Biletler, tkt.ge isimli internet sitesi üzerinden ya da Tüpraş Stadı'nda bulunan bilet gişelerinden alınabilecek.

Yarın TSİ 12.00 itibarıyla satışa çıkacak bilet fiyatları şöyle:

Kuzey/Güney Tribünleri: 25 dolar-65 lari

Doğu Tribünü: 45 dolar-120 lari

Batı Üst Tribünü: 55 dolar-145 lari

Batı Alt Tribünü: 125 dolar-320 lari

Kaynak: AA
GürcistanBeşiktaşTüpraşFutbolSporSon Dakika

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