Geçen hafta kendi sahasında 4-2 kaybettiği maçın rövanşında Shakhtar Donetsk'e deplasmanda da mağlup olan Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi macerası 2. eleme turunda sona erdi.
Maça damgasını vuran anlardan biri ise yeni golcü Tammy Abraham'ın bir pozisyanda saniyeler boyunca tek başına kalması ve arkadaşlarından destek görememesi oldu. O anlar kısa sürede viral olurken siyah-beyazlı taraftarlardan da büyük tepki çekti.
İşte o yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın içler acısı halini en iyi özetleyen an - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (8)