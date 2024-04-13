Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, sakatlığının ardından Samsunspor müsabakasıyla birlikte 115 gün sonra forma giydi.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Samsunspor ile oynadığı müsabakada İngiliz futbolcu Alex Chamberlain uzun bir aradan sonra sahalara döndü. Mücadeleye yedek başlayan Chamberlain, karşılaşmanın 67. dakikasında Milot Rashica'nın yerine oyuna dahil oldu. 30 yaşındaki futbolcu böylece sakatlığının ardından 115 gün sonra forma giydi.
Alex Oxlade-Chamberlain, son olarak Süper Lig'in 16. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor müsabakasında forma giymişti. - İSTANBUL
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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