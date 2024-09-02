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Beşiktaş'ın İtalyan santrforu Ciro Immobile, Sivasspor karşısında attığı golle Süper Lig'de çıktığı 3 maçta 3. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda 34 yaşındaki yıldız oyuncu Ciro Immobile, karşılaşmanın 27. dakikasında kazanılan penaltıyı gole çevirerek takımının galibiyetinde büyük rol oynadı. Immobile böylece Trendyol Süper Lig'de forma giydiği 3 maçta 3 kez rakip fileleri sarsmış oldu.

Ciro Immobile, Sivasspor karşısında 11'de sahaya çıkarken, müsabakanın 73. dakikasında yerini genç oyuncu Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı. - İSTANBUL