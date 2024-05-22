Necip Uysal: Yarın Sezonun En Önemli Maçına Çıkacağız - Son Dakika
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Necip Uysal: Yarın Sezonun En Önemli Maçına Çıkacağız

Beşiktaş'ın takım kaptanı Necip Uysal, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a karşı sezonun en önemli maçına çıkacaklarını söyledi. Necip, kötü geçen bir sezonun ardından taraftarları mutlu etmek için ellerinde bir fırsat olduğunu belirtti ve yarınki maçın bilincinde olduklarını vurguladı. Ayrıca, tribünlerden gelen desteklerin kendilerini olumlu etkilediğini ve yarın da aynı desteği beklediklerini ifade etti. Necip Uysal, bu kupa kazanılırsa 9. kupasını alacağını ve kazanan tarafın kendileri olmasını umduğunu sözlerine ekledi.

22.05.2024 19:50
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Beşiktaş'ın takım kaptanı Necip Uysal, yarın Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a karşı sezonun en önemli maçına çıkacaklarını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta takım kaptanı Necip Uysal, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"Taraftarımızı çok üzdük"

Kötü geçen bir sezonun ardından taraftarları mutlu etmek için ellerinde bir fırsat olduğunu belirten Necip, "Yarın bizim için sezonun en önemli maçı. Bu sezon çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Taraftarımızı çok üzdük ama yarın elimizde bir kupa var. Bütün arkadaşlarımız bunun bilincinde. Bunun ne demek olduğunu konuştuk. Hafta içinde de iyi bir analiz yaptık yarın az da olsa taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Trabzonspor'a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 37. haftasında Hataysapor ile Tüpraş Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından tribünlerden gelen destek hakkında ise Necip Uysal, "Taraftarın desteği bize her zaman vardı. Bu da olumlu etkiledi. Yarın da aynı desteği bekliyoruz. Biz de sahada elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yarın inşallah kazanan taraf biz oluruz"

Tecrübeli oyuncu, 2008'den beri A takımda futbol oynadığını hatırlatarak, "Bu kupa inşallah kazanırsak 9. kupam olacak. Kupalar kazanmak çok güzel. Bu zamana kadar çok maç oynadım. Ama Türkiye'de 100 maç oynasanız 101. maçta hata yapsanız sıkıntı oluyor. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Sosyal medyaya bakmıyorum. Yarın inşallah kazanan taraf biz oluruz" diyerek sözlerini noktalandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Necip Uysal: Yarın Sezonun En Önemli Maçına Çıkacağız - Son Dakika

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