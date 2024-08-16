Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour, doğru bir karar verdiğini düşünüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour, doğru bir karar verdiğini düşünüyor

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç futbolcu Cher Ndour, takıma katıldığı için mutluluk duyduğunu ve doğru bir karar verdiğini söyledi. Ndour, Beşiktaş'ın derbilerini izlediğini ve kendisi için en ideal mevkinin 8 numara olduğunu belirtti.

16.08.2024 12:50
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Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı 20 yaşındaki genç futbolcu Cher Ndour, "Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Tüm kulübün ve başkanın bana olan güvenini hissettim. Bu, bana gelmem konusunda sebep oldu" dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlıların kiralık olarak kadrosuna kattığı 20 yaşındaki İtalyan futbolcu Cher Ndour, idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takıma katıldığı için mutluluk duyduğunu belirten Ndour, "Birkaç gün oldu geleli. Burası harika bir yer. Tesisleri çok beğendim. Başarılı olmak için her fırsat, her şart burada var. İki gün önce takım arkadaşlarımla idman yaptım. Hepsinin yaklaşımı çok iyi. Takım içerisindeki hava çok iyi. Gerçekten çok mutluyum" dedi.

"Beşiktaş'ın derbilerini izlemiştim"

Beşiktaş'a gelmeden önce derbileri izlediğini ifade eden genç futbolcu, "Gelmeden önce bazı maçları, özellikle derbileri izlemiştim. Beşiktaş'ın Fenerbahçe, Galatasaray maçlarını, Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını. Tanıdığım büyük oyuncular da var, Icardi'yi biliyorum, Dzeko'yu herkes biliyor, bizden Immobile'yi biliyorum. Beraber oynadığım oyuncular Al-Musrati, Rafa ve Gedson'u tanıyorum" şeklinde konuştu.

"Benim için en ideal mevki 8 numara"

Kendisi için en ideal mevkiinin 8 numara olduğunu dile getiren İtalyan futbolcu, "Orta sahanın her mevkisinde oynayabiliyorum. Benim için 8 numara en ideal mevki. Bu önemli değil. Hocamız ve takımımız için neresi gerekiyorsa orada oynayabilirim. Orta sahanın herhangi bir mevkisinde oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

Paul Pogba'ya benzetilmenin de kendisi için güzel olduğunu söyleyen Ndour, "Paul Pogba'ya benzetilmek benim için güzel bir şey. Kendisi gerçekten büyük bir oyuncuydu" dedi.

"Çok doğru bir karar verdim"

Beşiktaş'a gelerek doğru bir karar verdiğini söyleyen genç oyuncu, "Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Tüm kulübün ve başkanın bana olan güvenini hissettim. Bu, bana gelmem konusunda sebep oldu. Taraftarın coşkulu olduğunu hava alanında hissettirdiler. Bence çok doğru bir karar verdim" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş, genç oyuncuların değerini artırabilecek bir takım"

Beşiktaş'ta çok önemli futbolcular olduğunu vurgulayan Ndour, "Aslında her şey bana bağlı. Evet çok gencim. Beşiktaş, genç oyuncuların değerini artırabilecek bir takım. Burada çok büyük, çok tecrübeli oyuncular var. Çok iyi bir takım var. Bana bağlı hedeflerin gerçekleşmesi için fırsatlar var. Elimden geleni yapmak istiyorum. Başarı için elimden geleni yapacağım" sözlerini kaydetti.

Son olarak oynamaya her zaman hazır olduğunu belirten orta saha oyuncusu, "Buraya gelmeden de Paris Saint-Germain ile antrenmanlarda çok iyi çalıştım. En iyisini vermek için her zaman çalışan biriyim. Tam yüzde 100 diyemeyiz. Oynamak için her zaman hazırım. Fizik olarak gayet iyi durumdayım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Cher Ndour, doğru bir karar verdiğini düşünüyor - Son Dakika

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