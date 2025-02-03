Beşiktaş'ın Kırklarelispor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı

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Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci maçında yarın Kırklarelispor ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki taktik ağırlıklı çalışma, 1 saat sürdü. Siyah-beyazlı futbolcular, idmanda top kapma oyununun ardından çift kale taktik maç yaptı.

Beşiktaş ile Kırklarelispor'un Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.