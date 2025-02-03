Ziraat Türkiye Kupası D grubu ikinci maçında yarın Kırklarelispor ile karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki taktik ağırlıklı çalışma, 1 saat sürdü. Siyah-beyazlı futbolcular, idmanda top kapma oyununun ardından çift kale taktik maç yaptı.
Beşiktaş ile Kırklarelispor'un Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Kırklarelispor Maçı Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?