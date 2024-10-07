Beşiktaş'ın Lyon Deplasmanına Taraftar Alınmayacak

Spor

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Olimpik Lyon deplasmanına kesin olarak siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Lyon Valisi, futbol takımımızla Olimpik Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmamasına karar vermişti. Kulübümüzün söz konusu kararın gözden geçirilmesi için yaptığı girişimler doğrultusunda; Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörlüğü ve Türkiye Ulusal Futbol Bilgi Merkezinin (NFIP) katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle Lyon Valiliğinin aldığı karar kesin olarak onandı. Olimpik Lyon–Beşiktaş müsabakasında taraftarlarımızın deplasman tribününde yer alamayacağını belirtir, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına söz konusu maç için seyahat programı yapılmaması hususunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız." denildi.