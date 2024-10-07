Beşiktaş'ın Lyon Maçında Taraftarları Alınmayacak

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaşacakları Fransız ekibi Lyon maçında siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını duyurdu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşılaşacakları Olympique Lyon, maçında taraftarların alınmayacağı kararının onaylandığını açıkladı. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lyon Valisi, futbol takımımızla Olympique Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak, taraftarlarımızın stadyuma ve Lyon kentine alınmamasına karar vermişti. Kulübümüzün söz konusu kararın gözden geçirilmesi için yaptığı girişimler doğrultusunda; Lyon Valiliği, Fransız Emniyeti, UEFA Güvenlik Birimi, Türkiye Futbol Federasyonu Güvenlik Koordinatörlüğü ve Türkiye NFIP'nin katılımıyla gerçekleşen güvenlik toplantısı neticesinde, 2017 yılında yaşanan ciddi olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski nedeniyle Lyon Valiliği'nin aldığı karar kesin olarak onandı.

Olympique Lyon - Beşiktaş müsabakasında taraftarlarımızın deplasman tribününde yer alamayacağını belirtir, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına söz konusu maç için seyahat programı yapılmaması hususunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız." - İSTANBUL