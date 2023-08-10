Beşiktaş'ın Neftçi maçında Aboubakar'dan şık gol - Son Dakika
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Beşiktaş'ın Neftçi maçında Aboubakar'dan şık gol

10.08.2023 20:43

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın, 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi'ye konuk olduğu maçta Aboubakar'ın aşırtma golüyle öne geçtiği bildirildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş'ın, 3. ön eleme turu ilk maçında Neftçi'ye konuk olduğu maçta ilk gol Aboubakar'dan geldi. Kamerunlu yıldız, kalecinin üstünden aşırtma bir vuruş yaparak golü buldu.

PERDEYİ AÇTI

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda Neftçi ile kozlarını paylaştığı maçta perdeyi Aboubakar açtı. Maçın 14'üncü dakikasında Salih'in ara pasında topla buluşan Kamerunlu yıldız, şık bir dokunuşla yaptığı dönüş sonrası topu kalecinin üzerinden aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi.

İşte Aboubakar'ın o golü;

Tek şans bulması yetiyor! Aboubakar'dan klas gol
Tek şans bulması yetiyor! Aboubakar'dan klas gol
Tek şans bulması yetiyor! Aboubakar'dan klas gol
Tek şans bulması yetiyor! Aboubakar'dan klas gol
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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın Neftçi maçında Aboubakar'dan şık gol - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Neftçi maçında Aboubakar'dan şık gol - Son Dakika
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