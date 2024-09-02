Beşiktaşlı Gedson Fernandes, Sivasspor karşısında gol attı

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Beşiktaş'ta başarılı orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Sivasspor karşısında kaydettiği golle bu sezonki gol sayısını 4'e çıkarttı. UEFA Avrupa Ligi'nde 3 gol kaydeden Gedson, Süper Lig'de de golle tanışmış oldu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Portekizli orta saha Gedson Fernandes, karşılaşmanın 89. dakikasında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki ilk sayısına ulaştı.

Gedson, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşılan Lugano'ya toplamda 3 gol atmıştı. - İSTANBUL