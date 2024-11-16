Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi, üç maçla başladı.
Lider Beşiktaş, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçta Beykoz Belediyespor ile 31-31 berabere kaldı.
İlk yarısını 18-14 önde tamamladığı maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, bu sezon ilk kez puan kaybetti.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 30-37
Güneysu-Köyceğiz Belediyespor: 37-39
Beşiktaş-Beykoz Belediyespor: 31-31
Hentbol Erkekler Süper Lig'de yarın iki maç oynanacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın Puan Kaybı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?