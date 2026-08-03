Beşiktaş'ın Rakibi Belli Oldu
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nden elenirse Konferans Ligi'nde Panathinaikos-CSKA 1948 kazananı ile oynayacak.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nden "elenmesi halinde" UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.
Beşiktaş, Avrupa Ligi 3. turunda Hradec Kralove ekibine "elenmesi halinde" Konferans Ligi play-off'larında Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
Karşılaşmalar, 20 ve 27 Ağustos'ta oynanacak.
Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:
Thun (İsviçre) - Vikingur (İzlanda)/ Borac (Bosna Hersek) - Vitebsk (Belarus)
Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Egnatia (Arnavutluk)/ KuPS Kuopio (Finlandiya) - Universitatea Craiova (Romanya)
Tre Fiori (San Marino) - Drita (Kosova)/ Inter Escaldes (Andorra) - Flora Tallinn (Estonya)
Lech Poznan (Polonya) - Klaksvik (Faroe Adaları)/ Riga (Letonya) - Györi (Macaristan)
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)/ Larne (Kuzey İrlanda) - Iberia (Gürcistan)
HJK (Finlandiya) - Motherwell (İskoçya)/ Freiburg (Almanya)
Ferencvaros (Macaristan) - Gornik Zabrze (Polonya)/ Monaco (Fransa)
Inter Turku (Finlandiya) - Vaduz (Lihtenştayn)/ Debrecen (Macaristan) - Kopenhag (Danimarka)
Benfica (Portekiz) - Hearts (İskoçya)/ Paide (Estonya) - Rapid Wien (Avusturya)
CFR Cluj (Romanya) - Tromso (Norveç)/ Brighton (İngiltere)
Zalgiris (Litvanya) - Hajduk Split (Hırvatistan)/ Rakow (Polonya) - Hammarby (İsveç)
Panathinaikos (Yunanistan) - CSKA 1948 (Bulgaristan)/ Hradec Kralove (Çekya) - Beşiktaş
Göteborg (İsveç) - Gent (Belçika)/ Hibernian (İskoçya) - Shkendija (Kuzey Makedonya)
PAOK (Yunanistan) - Anderlecht (Belçika)/ Brann (Norveç) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
Atalanta (İtalya)/ Hapoel Tel Aviv (İsrail) - Katowice (Polonya)
Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) - Midtjylland (Danimarka)/ Rijeka (Hırvatistan) - Ilves (Finlandiya)
Jagiellonia (Polonya) - Rangers (İskoçya)/ Jablonec (Çekya) - RFS (Letonya)
Valur (İzlanda) - Nordsjaelland (Danimarka)/ Sheriff (Moldova) - St. Gallen (İsviçre)
Auda (Letonya) - Dinamo City (Arnavutluk)/ Salzburg (Avusturya) - Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
Noah (Ermenistan) - Sion (İsviçre)/ Ajax (Hollanda) - Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti)
Braga (Portekiz) - Dinamo Minsk (Belarus)/ Beitar (İsrail) - Austria Wien (Avusturya)
Twente (Hollanda) - DAC 1904 (Slovakya)/ Dinamo Kiev (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan)
Getafe (İspanya)/ Partizan (Sırbistan) - Tobol (Kazakistan)
Lugano (İsviçre) - Runavik (Faroe Adaları)/ Maccabi Tel Aviv (İsrail) - CSKA Sofya (Bulgaristan)
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