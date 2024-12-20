Beşiktaş'ın Rakibi UFAB 49

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turunda Polonya'nın Enea Gorzow takımını eleyen Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi, Fransa temsilcisi UFAB 49 oldu.
Son 16 turundaki ilk maçını 9 Ocak Perşembe günü Fransa'da yapacak siyah-beyazlı ekip, rövanş maçını ise 16 Ocak Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.
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