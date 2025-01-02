Beşiktaş'ın Rizespor Maçı Kadrosu Belli Oldu

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlılar bu maçın kamp kadrosu da açıklandı. Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica yer almazken, sakatlığını atlatan Ciro Immobile ise kadroya dahil edildi.

Beşiktaş'ın, Rizespor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Tayyip Talha Sanuç, Al-Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Alex Oxlade-Chamberlain, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ciro Immobile." - İSTANBUL