Beşiktaş\'ın savunmacısı Jonas Svensson Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Jonas Svensson, MKE Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Norveçli futbolcu, önümüzdeki hafta Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda müsabakanın 31. dakikasında sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.
Norveçli oyuncu, diğer sarı kartlarını ise Adana Demirspor forması giydiği dönemde Çaykur Rizespor maçında, siyah-beyazlılarda da eski takımı Adana Demirspor ve Trabzonspor'a karşı görmüştü. - İSTANBUL
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Okul Sporları Türkiye Beyzbol Şampiyonası tamamlandı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Maçın son dakikalarında ise iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Stelios Kitsiou'nun sert faulü sonrasında futbolcular birbirine girdi. Hakem, olaya müdahale ettikten sonra Kitsiou ve Tayyip Talha Sanuç'a sarı kart gösterdi.
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