Beşiktaş\'ın sol beki Masuaku sakatlandı

Beşiktaş Futbol Takımı'nda antrenmanda sakatlanan Arthur Masuaku, Çaykur Rizespor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, idman sonrası sol dizinde ağrı hisseden Arthur Masuaku'nun yapılan değerlendirmesinde diz kapağı altı yağ dokusunda ödem (hoffa impingement sendromu) saptandı.
Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam Çaykur Rizespor ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.
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