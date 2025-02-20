Beşiktaş'ın, Süper Lig'de konuğu Eyüpspor - Son Dakika
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Beşiktaş'ın, Süper Lig'de konuğu Eyüpspor

Beşiktaş\'ın, Süper Lig\'de konuğu Eyüpspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Eyüpspor'un konuğu olacak.

20.02.2025 11:17
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Eyüpspor'un konuğu olacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de başlayacak mücadelede Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Eyüpspor'la karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi sonucu topladığı 38 puanla 5. basamakta yer alırken, eflatun-sarılılar ise 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu elde ettiği 40 puanla Beşiktaş'ın 2 puan önünde 4. sırada bulunuyor.

Ligde son 7 maçta namağlup

Kartal, Süper Lig'de oynadığı son 7 müsabakada mağlubiyet almadı. Bu süreçte siyah-beyazlılar, 3 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer idaresinde de ligde 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyetle sahadan ayrıldı. Solskjaer, tek galibiyetini geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a karşı aldı.

Süper Lig'de ikinci randevu

Beşiktaş ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı takım 2-1 kazanmıştı.

İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelmiş ve Beşiktaş, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta eksikler

Beşiktaş'ta, Eyüpspor maçı öncesi 4 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov ile Emrecan Terzi'nin yanı sıra bireysel çalışmalarına devam eden Necip Uysal ile Gabriel Paulista'nın yarın forma giymesi beklenmiyor.

3 oyuncu ceza sınırında

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile golcü futbolcu Ciro Immobile, yarın sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak

Eyüpspor - Beşiktaş maçında Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Eyüpspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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