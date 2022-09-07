Nathan Redmond, Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika
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Nathan Redmond, Beşiktaş için İstanbul'da

07.09.2022 18:21
Nathan Redmond, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nathan Redmond, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Nathan Redmond, İstanbul'a geldi.

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir zaman kala Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton forması giyen Nathan Redmond'ı İstanbul'a getirdi. 28 yaşındaki oyuncuyu taşıyan ve İngiltere'den kalkan uçak, saat 17.45 dolaylarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. İngiliz oyuncuyu, havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Redmond, herhangi bir açıklama yapmadan kendisini bekleyen araç ile alandan ayrıldı.Siyah-beyazlı ekibin 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardığı Redmond'un sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Kaynak: DHA

Nathan Redmond, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nathan Redmond, Beşiktaş için İstanbul'da - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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