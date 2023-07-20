Beşiktaş'ın transferi Jean Onana İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Beşiktaş'ın transferi Jean Onana İstanbul'a geldi

20.07.2023 21:33

Beşiktaş'ın transfer çalışmaları kapsamında anlaşma sağladığı Kamerunlu futbolcu Jean Onana, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'a gelerek siyah beyazlılar ile sözleşme imzalayacak.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Jean Onana, İstanbul'a geldi. 23 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından siyah beyazlılar ile sözleşme imzalayacak.

İSTANBUL'A GELDİ

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı 23 yaşındaki Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean Onana, İstanbul'a geldi.

LENS İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Beşiktaşlı yöneticiler, 4.5 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Lens ile el sıkıştı. Ayrıca siyah-beyazlılar, Jean Onana ile de anlaşma sağladı.

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın transferi Jean Onana İstanbul'a geldi - Son Dakika
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