Beşiktaş\'ın VAR\'ı Erkan Engin

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Gençlerbirliği- Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün saat 20.00'de Beşiktaş, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4. hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak, AVAR'da ise Candaş Elbil eşlik edecek.

Bugün saat 16.00'da başlayacak Kasımpaşa - Eyüpspor maçında VAR'da Kadir Sağlam, saat 20.00'de oynanacak Samsunspor - Kayserispor maçında ise VAR'da Davut Dakul Çelik görev yapacak. - İSTANBUL