Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı

06.07.2022 12:29

Beşiktaş'ın yaz dönemine damga vuran transferi Wout Weghorst'un petrol zengini bir ailenin veliahtı olduğu ortaya çıktı. Weghorst'un aile şirketinde çalışmayı tercih etmeyip, futbolda kariyer yapmaya odaklandığı bildirildi.

Beşiktaş, 1.97'lik dev santrfor Wout Weghorst ile anlaşma sağladı. İstanbul'a gelen golcü oyuncu coşkulu bir şekilde karşılandı. Yıldız ismin hayat hikayesi ise dikkat çekti.

PETROL ZENGİNİ

Wout Weghorst, futbol tarihinin en sıra dışı yaşam öykülerinden birine sahip. Hollanda'da 130 benzin istasyonu bulunan bir ailenin oğlu olan Wout Maria Weghorst'un anne babası, çocuklarının üniversite eğitimi alıp şirketlerinde çalışmasını istiyordu. Bu arada altyapısında oynadığı takımların bazı antrenörleri de kendisine futbolda iyi yerlere gelemeyeceğini söylüyordu. Ama Wout Weghorst vazgeçmedi ve adından söz ettiren bir golcü haline geldi.

Mal varlığı akıllara durgunluk verdi! Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst petrol zengini çıktı

4 ÇOCUKTAN SADECE BİRİ ŞİRKETTE ÇALIŞIYOR

Life Blogger sitesinde yer alan habere göre, Wout Weghorst'un büyükbabasının kurduğu aile şirketi, Hollanda'da akaryakıt ve gaz perakendeciliği işini yapıyor. Wout'un ebeveynleri Astrid ve Frans ise evlatlarının şirkette çalışmasını istiyor. Ancak 4 çocuktan sadece biri şirkette çalışmayı kabul ediyor.

Mal varlığı akıllara durgunluk verdi! Beşiktaş'ın yeni transferi Weghorst petrol zengini çıktı

WOUT'UN YÜKSELİŞİ

Willem formasıyla adından söz ettirmeye başlayan yıldız oyuncu, kariyerinde adım adım yükseldi. İlk yıllarında antrenörleri tarafından beğenilmeyen oyuncu, kendini geliştirdi ve Avrupa futbolunda yer edindi. Wolfsburg ve Burnley formalarıyla gollerini sıralayan 1.97'lik yıldız yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.

YORUMLAR
500
Wout Weghorst, resmen Beşiktaş'ta Wout Weghorst, resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş'tan TFF'ye tesis teşekkürü Beşiktaş'tan TFF'ye tesis teşekkürü

Hollanda, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı - Son Dakika


Son Dakika
12:34 Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya FETÖ mensubu teröristlerin iadesi hakkında içinde delillerin de olduğu resmi yazı gönderdi
12:29 Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı
12:15 Mansur Yavaş, Ankapark davasında çıkan kararı duyurdu: ABB'ye devredilen parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:44:32. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni golcüsünün mal varlığı dudak uçuklattı! Petrol zengini ailenin veliahtı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement