Beşiktaş'ın yeni stoperi Ümit Akdağ İstanbul'a geldi, taraftarların ilgisiyle karşılaştı - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni stoperi Ümit Akdağ İstanbul'a geldi, taraftarların ilgisiyle karşılaştı

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Beşiktaş'ın Corendon Alanyaspor'dan 4 yıllığına kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ, İstanbul Havalimanı'na indi. Genç oyuncuyu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam karşılarken, Akdağ taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve "Çok mutluyum, gurur verici bir his" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurduğu 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın dün gece geç saatlerde Corendon Alanyaspor'dan 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurduğu Ümit Akdağ, saat 17.00 sularında İstanbul Havalimanı'na indi. Genç oyuncuyu havalimanında Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam karşıladı. Karşılama sırasında İbrahim Şafak Sağlam, genç stopere siyah-beyazlı atkı taktı. İstanbul Havalimanı'nda taraftarların ilgisiyle karşılaşan Ümit Akdağ, kendisini bekleyen siyah-beyazlı futbolseverlerle fotoğraf çektirdi.

ÜMİT AKDAĞ: ŞU AN HİSSETTİĞİM GURUR VERİCİ BİR HİS

Havalimanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ümit Akdağ, hislerini şu sözlerle dile getirdi:

"Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Şu an hissettiğim gurur verici bir his. Söyleyecek bir şey yok. İnşallah iki taraf için de hayırlısı olur."

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Şafak Sağlam ise, "Çok iyi bir transfer oldu. hayırlı uğurlu olsun. Camiamıza çok büyük katkılar sağlayacağına eminiz. Kendisini izlemek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu.

Ümit Akdağ, açıklamalarının ardından yönetim kurulu üyesi İbrahim Şafak Sağlam ile birlikte alandan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni stoperi Ümit Akdağ İstanbul'a geldi, taraftarların ilgisiyle karşılaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni stoperi Ümit Akdağ İstanbul'a geldi, taraftarların ilgisiyle karşılaştı - Son Dakika
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