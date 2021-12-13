- Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oluyor

Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın 'ın görevinden ayrılmasının ardından yerine gelecek teknik direktör bugün belli olacak. Siyah-beyazlı yönetim, takımı emanet edeceği yeni hocayı belirlemek için Vodafone Park 'ta toplandı.

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