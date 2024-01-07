Beşiktaş\'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos oldu. Kulüp sosyal medya hesabından Santos’u “Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz” mesajıyla duyurdu.

Santos’ın yardımcılığına da beş Portekizli daha getirildi.

60 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Polonya milli takımını çalıştırmış, alınan yenilgilerin ardından Eylül ayında işine son verilmişti.

Santos yönetiminde Portekiz 2016 yılında Avrupa Şampiyonası olmuştu. Portekizli futbol adamı ülkesinin milli takımını 2014 - 2022 yılları arasında çalıştırdı.

Profesyonel futbol kariyerinde 216 kez sahaya çıkan Santos, ülkesinin üç büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde çalıştırıcılık yaptı.

Porto ile lig şampiyonluğuna ulaştı.

Yunanistan’da da AEK, PAOK ve Panathinaikos takımlarını çalıştırdı.

Beşiktaş’ın teknik direktörlüğü için Hollandalı Giovanni van Bronckhorst’un ismi de geçiyordu.

Siyah Beyazlılar sezona Şenol Güneş ile başlamış ardından Burak Yılmaz ve son olarak da Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı.

Kulüp son maçta aldığı Kasımpaşaspor yenilgisi sonrası 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Hasan Arat, kulübün 35’inci başkanı seçilmişti.