 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu

Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Fernando Santos'u yeni teknik direktör olarak açıkladı. 60 yaşındaki çalıştırıcı daha önce Polonya milli takımını çalıştırmış ve Portekiz milli takımını 2014-2022 yılları arasında yönetmişti. Santos'un yardımcılığına da beş Portekizli getirildi. Beşiktaş, son maçta aldığı Kasımpaşaspor yenilgisi sonrası 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş\'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
07.01.2024 - 19:19,
Abone Ol

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos oldu. Kulüp sosyal medya hesabından Santos’u “Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz” mesajıyla duyurdu.

Santos’ın yardımcılığına da beş Portekizli daha getirildi.

60 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Polonya milli takımını çalıştırmış, alınan yenilgilerin ardından Eylül ayında işine son verilmişti.

Santos yönetiminde Portekiz 2016 yılında Avrupa Şampiyonası olmuştu. Portekizli futbol adamı ülkesinin milli takımını 2014 - 2022 yılları arasında çalıştırdı.

Profesyonel futbol kariyerinde 216 kez sahaya çıkan Santos, ülkesinin üç büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde çalıştırıcılık yaptı.

Porto ile lig şampiyonluğuna ulaştı.

Yunanistan’da da AEK, PAOK ve Panathinaikos takımlarını çalıştırdı.

Beşiktaş’ın teknik direktörlüğü için Hollandalı Giovanni van Bronckhorst’un ismi de geçiyordu.

Siyah Beyazlılar sezona Şenol Güneş ile başlamış ardından Burak Yılmaz ve son olarak da Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı.

Kulüp son maçta aldığı Kasımpaşaspor yenilgisi sonrası 6. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın 3 Aralık'ta yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda Hasan Arat, kulübün 35’inci başkanı seçilmişti.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Fernando Santos, Beşiktaş, Polonya, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu - Son Dakika

BBC

19:55
İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
18:06
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
17:59
Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44
Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:29
Netanyahu, bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını istiyor Netanyahu, bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını istiyor
17:08
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler

Son Dakika
19:55 İstanbulspor'un hocası Fenerbahçe'yi öve öve bitiremedi
19:07 Ankara'da zincirleme trafik kazası: 26 araç birbirine girdi
18:39 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu
18:06 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
17:59 Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
17:44 Cengiz'in içinden Messi çıktı! Fenerbahçe İstanbulspor'u deplasmanda farklı yendi
17:29 Netanyahu, bakanlara yalan makinesi testi yapılmasını istiyor
17:08 AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan adaylık ilanı sonrası ilk sözler
17:02 AK Parti'nin İstanbul adayı Murat Kurum'dan ilk paylaşım
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e gönderme: İnşallah seçimlerde Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 20:15:18. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement