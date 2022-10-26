Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor! İşte sözleşmesinin detayları

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Valerien Ismael ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu. Deneyimli hocanın sözleşmesine dair detaylar ortaya çıktı.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli hoca, bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 250 BİN EURO

Şampiyonluk primi olarak 250 bin euro alacak Güneş, Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda ise cebine 150 bin euro daha koyacak.

ÜMRANİYESPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Beşiktaş ile cuma günü antrenmanlara çıkmaya başlayacak Şenol Güneş, siyah-beyazlıların pazar günü oynayacağı Ümraniyespor maçında kulübedeki yerini alacak.