Valerien Ismael ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu. Deneyimli hocanın sözleşmesine dair detaylar ortaya çıktı.
Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli hoca, bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.
Şampiyonluk primi olarak 250 bin euro alacak Güneş, Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda ise cebine 150 bin euro daha koyacak.
Beşiktaş ile cuma günü antrenmanlara çıkmaya başlayacak Şenol Güneş, siyah-beyazlıların pazar günü oynayacağı Ümraniyespor maçında kulübedeki yerini alacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor! İşte sözleşmesinin detayları - Son Dakika