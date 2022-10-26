Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor! İşte sözleşmesinin detayları - Son Dakika
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Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor! İşte sözleşmesinin detayları

27.10.2022 00:10

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in sözleşme detaylar belli oldu. Siyah-beyazlı kulüpte 2. dönemini yaşayacak tecrübeli hocanın 2+1 yıllık mukaveleye imza atacağı ve bonuslarla birlikte senelik 1.5 milyon euro kazanacağı belirtildi. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın pazar günü oynayacağı Ümraniyespor mücadelesinde takımın başında olacak.

Valerien Ismael ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu. Deneyimli hocanın sözleşmesine dair detaylar ortaya çıktı.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO KAZANACAK

Fanatik'te yer alan habere göre Beşiktaş, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli hoca, bonuslarla birlikte yıllık 1.5 milyon euro kazanacak.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 250 BİN EURO

Şampiyonluk primi olarak 250 bin euro alacak Güneş, Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda ise cebine 150 bin euro daha koyacak.

ÜMRANİYESPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Beşiktaş ile cuma günü antrenmanlara çıkmaya başlayacak Şenol Güneş, siyah-beyazlıların pazar günü oynayacağı Ümraniyespor maçında kulübedeki yerini alacak.

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu! Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş oldu! Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan paylaştı: Hayırlı olsun Ünlü yorumcu Sinan Engin, Beşiktaş'ın yeni hocasını sosyal medyadan paylaştı: Hayırlı olsun

Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor! İşte sözleşmesinin detayları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi resmen başlıyor! İşte sözleşmesinin detayları - Son Dakika
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