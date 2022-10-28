Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş arasında olay diyalog! "Şaka yaptım" demek zorunda kaldı

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Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile resmi sözleşmeyi resmen imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün düzenlediği imza töreninde Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"PARAYI DA ÇOK SEVİYOR"

İmza töreninde konuşan Şenol Güneş, Ahmet Nur Çebi'nin transferlerde pazarlık yaptığını belirtirken, "Başkan niçin transfer yapıyor? Parayı da çok seviyor. Niye versin oyunculara o kadar para?" dedi.

"SÖZ KONUSU BEŞİKTAŞ OLUNCA ELİM SIKIDIR"

Bu açıklamanın ardından söz alan Çebi'nin, Güneş'in "Başkan parayı çok sever" ifadesini hatırlattığı esnada deneyimli hoca, "Şaka yaptım Başkan" dedi. Bunun üzerine açıklamalarına devam eden Çebi, "Biliyorum hocam. Söz konusu Beşiktaş olunca elim sıkıdır. Ben paramı eşimle dostumla harcamayı severim. Konu Beşiktaş olunca çok dikkatli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.