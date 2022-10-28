Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş arasında olay diyalog! "Şaka yaptım" demek zorunda kaldı - Son Dakika
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Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş arasında olay diyalog! "Şaka yaptım" demek zorunda kaldı

28.10.2022 16:24

Kendisi için düzenlenen imza töreninde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin oyuncu transferlerinde yaptığı pazarlıklara dikkat çeken Şenol Güneş, "Başkan niçin transfer yapıyor? Parayı da çok seviyor. Niye versin oyunculara o kadar para?" ifadelerini kullandı. Daha sonra konuşan Çebi'nin, "Başkan parayı çok sever" ifadesini hatırlatması üzerine ise Güneş, "Şaka yaptım Başkan" şeklinde yanıt verdi.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile resmi sözleşmeyi resmen imzaladı. Siyah-beyazlı kulübün düzenlediği imza töreninde Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

"PARAYI DA ÇOK SEVİYOR"

İmza töreninde konuşan Şenol Güneş, Ahmet Nur Çebi'nin transferlerde pazarlık yaptığını belirtirken, "Başkan niçin transfer yapıyor? Parayı da çok seviyor. Niye versin oyunculara o kadar para?" dedi.

"SÖZ KONUSU BEŞİKTAŞ OLUNCA ELİM SIKIDIR"

Bu açıklamanın ardından söz alan Çebi'nin, Güneş'in "Başkan parayı çok sever" ifadesini hatırlattığı esnada deneyimli hoca, "Şaka yaptım Başkan" dedi. Bunun üzerine açıklamalarına devam eden Çebi, "Biliyorum hocam. Söz konusu Beşiktaş olunca elim sıkıdır. Ben paramı eşimle dostumla harcamayı severim. Konu Beşiktaş olunca çok dikkatli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş arasında olay diyalog! 'Şaka yaptım' demek zorunda kaldı - Son Dakika


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