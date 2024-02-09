Beşiktaş'ın yeni transferi Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Libyalı oyuncuyu, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ile kulübün yöneticilerinden Kaan Şakul karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Al-Musrati, "Harika bir his. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte ve büyük taraftarının önünde oynamak çok büyük mutluluk olacak. Ben elimden geleni yapacağım. Yüzde yüzümü vereceğim. Taraftarımızı mutlu etmeye çalışacağım. Beni ilk arayan Fernando Santos'tu, kendisiyle çalışma konusunda büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Hüseyin Yücel de önemli bir ismi kadrolarına kattıklarını belirterek şöyle konuştu:
"Bugün ikinci transferimizi indiriyoruz, gerçekten çok mutluyuz. Ülkemize ve Beşiktaş'ımıza hayırlı olsun. Güzel günler Beşiktaş taraftarını bekliyor. Bugüne kadar sabrettiler inşallah süper olacak. İki taraf da çok istedi. Burada kimsenin hakkını yiyemem Kaan ağabeyimiz sürecin içindeydi ve çok büyük çaba sarf etti. Ondan dolayı teşekkür ediyorum."
Yöneticiler ile birlikte kartal pozu veren Al-Musrati, açıklamalarının ardından özel araçla alandan ayrıldı.
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