Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ, İstanbul'a iniş yaptı
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Ümit Akdağ, İstanbul'a geldi. Genç futbolcuyu havalimanında yönetim kurulu üyesi İbrahim Şafak Sağlam karşıladı.
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığını açıkladığı yeni transferi Ümit Akdağ, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre genç futbolcuyu, İstanbul Havalimanı'nda yönetim kurulu üyesi İbrahim Şafak Sağlam karşıladı.
Kaynak: AA
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