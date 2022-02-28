Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Semih Kılıçsoy - Son Dakika
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Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Semih Kılıçsoy

28.02.2022 15:37
Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Semih Kılıçsoy

Beşiktaş U-19 takımında forma giyen genç golcü Semih Kılıçsoy, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaş U-19 takımında forma giyen genç golcü Semih Kılıçsoy, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu yıl beklenen performansın altında kalsa da genç oyuncularının başarısı siyah-beyazlıları sevindirdi. Beşiktaş, geçen sezon Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi genç isimlerle şampiyon olmayı başarırken, teknik direktör Önder Karaveli'nin de A takıma gelişiyle alt yapıdan yetişen isimler daha fazla forma şansı bulmaya başladı. Alt yapıdan yetişen Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan gibi oyunculara takımda şans verilirken TFF 2'nci Lig ekibi Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen Kerem Kalafat da takıma geri çağırıldı. Bu sezon Beşiktaş U-19 takımında forma giyen ve 17 karşılaşmada 8 gol ve 6 asistle başarılı bir performans gösteren Semih Kılıçsoy da A takımıda forma giymesi beklenen isimler arasında yer alıyor. 16 yaşında olan ve U-19 takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kılıçsoy, alt yaş milli takımlarda ise 17 maçta 16 gol kaydetti.İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen genç futbolcu, 2021 yılında Beşiktaş'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Semih Kılıçsoy, son olarak Beşiktaş U-19 ile Demir Grup Sivasspor deplasmanında 2 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ın yeni yıldız adayı Semih Kılıçsoy
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Kaynak: DHA

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