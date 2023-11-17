Dünya yıldızları rakibi oldu! Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, finale çıktı

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar, Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün finalistleri arasında kendisine yer buldu.

ABOUBAKAR DA LİSTEDE

Afrika'da her sene düzenlenen yılın futbolcusu ödülünde son 10'a kalan oyuncular açıklandı. Beşiktaş forması giyen Kamerunlu yıldız santrfor Vincent Aboubakar'da listede kendisine yer buldu.

RAKİPLERİ ÇOK DİŞLİ

Listede Aboubakar'ın yanı sıra Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Nassr'dan Sadio Mane, Napoli'den Victor Osimhen gibi yıldızlar da ilk 10 arasında yer alıyor.

İşte o liste;