Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar, Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün finalistleri arasında kendisine yer buldu.
Afrika'da her sene düzenlenen yılın futbolcusu ödülünde son 10'a kalan oyuncular açıklandı. Beşiktaş forması giyen Kamerunlu yıldız santrfor Vincent Aboubakar'da listede kendisine yer buldu.
Listede Aboubakar'ın yanı sıra Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Nassr'dan Sadio Mane, Napoli'den Victor Osimhen gibi yıldızlar da ilk 10 arasında yer alıyor.
İşte o liste;
Son Dakika › Spor › Dünya yıldızları rakibi oldu! Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, finale çıktı - Son Dakika