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Dünya yıldızları rakibi oldu! Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, finale çıktı - Son Dakika

Dünya yıldızları rakibi oldu! Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, finale çıktı

Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün finalistleri arasında yer aldı. Aboubakar, bu prestijli liste içerisinde Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Nassr'dan Sadio Mane ve Napoli'den Victor Osimhen gibi yıldız isimlerle birlikte ödül için mücadele edecek.

17.11.2023 17:31  - Güncelleme: 18:11

Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Aboubakar, Afrika'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün finalistleri arasında kendisine yer buldu.

ABOUBAKAR DA LİSTEDE

Afrika'da her sene düzenlenen yılın futbolcusu ödülünde son 10'a kalan oyuncular açıklandı. Beşiktaş forması giyen Kamerunlu yıldız santrfor Vincent Aboubakar'da listede kendisine yer buldu.

RAKİPLERİ ÇOK DİŞLİ

Listede Aboubakar'ın yanı sıra Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Nassr'dan Sadio Mane, Napoli'den Victor Osimhen gibi yıldızlar da ilk 10 arasında yer alıyor.

İşte o liste;

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Vincent Aboubakar, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya yıldızları rakibi oldu! Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, finale çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya yıldızları rakibi oldu! Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar, finale çıktı - Son Dakika
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