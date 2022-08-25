Dele Alli, Beşiktaş'ta - Son Dakika
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Dele Alli, Beşiktaş'ta

25.08.2022 19:33
Dele Alli, Beşiktaş'ta

Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton'dan Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş, İngiliz ekibi Everton'dan Dele Alli'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Bamidele Jermaine Alli'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile 25.08.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2022-2023 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Everton FC Kulübü'ne kiralama bedeli ödenmeyecektir. Sezon sonuna kadar kullanılmak koşulu ile oyuncunun satınalma opsiyonu Şirket'imizde bulunmaktadır. Oyuncuya 2022-2023 sezonu için net 2.200.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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